Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Arrivato alla sua ottava edizione il 41121 Modena Street Festival, si conferma uno degli eventi più apprezzati in città. L’appuntamento di fine estate è sempre stato tappa fissa per gli amanti dello street food e delle specialità che gli chef, provenienti da tutta Italia, propongono dalle loro cucine su quattro ruote.

Dal 26 al 28 agosto arriva al Parco Ca' Ranuzza di Castelfranco Emilia "All You Can Grill Festival", il primo festival Beer&BBQ d'Italia, che offre grigliata nella formula "all you can eat".

Torna la Festa de l’Unità provinciale di Modena, che si svolgerà quest’anno da giovedì 25 agosto a lunedì 19 settembre a Ponte Alto, tra spettacoli, incontri politici, concerti e cibo tradizionale.

Il 27 e 28 agosto Modena si sveglierà come capitale del biologico certificato, iniziativa che darà rilievo al mondo dei vivai ed al biologico, in una versione limitata per dare ampio risalto al Vivaismo d'autore.

A Rovereto sulla Secchia, frazione di Novi di Modena, da giovedì 25 a lunedì 29 agosto, si terrà la Festa di Fine Estate Ci saranno luna park, mercatini, stand gastronomici, raduni di trattori, mostre, spettacoli, dj-set e fuochi d'artificio, per un appuntamento all'insegna del divertimento.

Sabato 27 e domenica 28 agosto, dopo due anni di stop forzato, si terrà a Pavullo la XXXV Edizione della Festa della Crescentina.

Parte a Spilamberto la prima tappa dell’Emilia Romagna del primo grande evento italiano dedicato al turismo sostenibile ed accessibile “IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile”, nato con l’obiettivo di contribuire ad un ripensamento del settore turistico, orientato allo sviluppo sostenibile dei territori.

Dal 26 al 29 agosto, torna a San Possidonio la 216° Sagra del Crocifisso, che come da tradizione si terrà in Piazza Andreoli con appuntamenti religiosi, enogastronomici e di intrattenimento.

Dal 25 al 28 agosto, a Solignano Nuovo di Castelvetro si terrà la Solognano Park, la festa organizzata dall'Associazione Carnevale dei ragazzi di Solignano.

Torna il Medolla Beer Festival, con quattro giorni di spettacoli e divertimento, dal 25 al 28 agosto. Dopo l’ultima edizione del 2019, di nuovo spazio a musica, intrattenimento, cibo di qualità, ma soprattutto, tanta birra per tutti.