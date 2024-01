Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Come ogni anno, sono tantissimi gli eventi e le iniziative organizzate in tutta la provincia per commemorare le vittime dell’Olocausto e celebrare il Giorno della Memoria, quando il 27 gennaio 1945 fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz. Concerti, spettacoli, celebrazioni, visite guidate, minuti di silenzio per non dimenticare le atrocità dei campi di sterminio.

Domenica 28 gennaio alle 20.30 sarà l'artista israeliana Noa, accompagnata da Gil Dor e Solis String Quartet, la stella dell’edizione 2024 del Concerto di San Geminiano. Supportata da un’apprezzatissima voce capace di unire elementi di jazz e influenze mediorientali, a Modena Noa proporrà brani del proprio repertorio e canti della tradizione ebraica.

Domenica 28 gennaio, alle 17.30, la scrittrice Viola Ardone presenterà il suo ultimo libro "Grande Meraviglia" al Bper Banca Forum Monzani. Su un tema difficile, quello del disagio psichico, con la sua scrittura intensa, originale, piena di musica, Viola Ardone racconta che l’amore degli altri non dipende mai solo da noi. È questo il suo mistero, ma anche il suo prodigio.

Torna il cinema la domenica mattina. Domenica 28 è in programma dalle 10.30, Povere creature di Yorgos Lanthimos , sia in italiano doppiato che in lingua originale. Oltre a Perfect Days di Wim Wenders, Enea di Pietro Castellitto, The Old Oak di Ken Loach, e The Holdovers di Alexander Payne.

Sabato 27, alle 21.00, Alessandro Di Battista porta in scena al teatro Michelangelo le incredibili vicende del giornalista Julian Assange, fondatore del sito WikiLeaks e protagonista di una delicata vicenda giudiziaria internazionale.

Al teatro Tenda due appuntamenti della programmazione di “Ore d’aria festival”. Sabato 27 gennaio prende il via “ByYourself - Dancers on stage” con ballerini solisti di età e stili differenti che si esibiranno per avere l’opportunità di ricevere delle borse di studio. Domenica 28 gennaio si terrà invece “Jam di contact e improvvisazione con musica dal vivo”, una classe open del laboratorio di danza hip hop Urban Call aperta anche a partecipanti che non sono già iscritti al laboratorio.

Il 27 gennaio Scarabeo Entertainment porta al Cineporto dell’Emilia-Romagna CineRock, serata evento di respiro internazionale che unisce musica e fotografia. L’epoca d’oro del rock approda a Fiorano con l’inaugurazione della mostra “It’s (Not) Only Rock’n’roll” di Mark Allan e il concerto esclusivo dei Ninos Du Brasil. Un’occasione unica per scoprire l’opera di Mark Allan.

Ultimo fine settimana per visitare 'Come eri vestita', la mostra parte del calendario delle iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Alla Sala della Meridiana, l’ingresso è libero e gratuito ed è visitabile sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00.

Sabato 27 gennaio al Lolita "Remember Picchio Rosso", una serata all'insegna della musica che ha contraddistinto una delle più famose discoteche d'Italia. Ospiti d'eccezione, Andrea Barbi e Andrea Mingardi, che in uno showcase fatto di racconti, canzoni, aneddoti e amarcord faranno rivivere le atmosfere di un periodo storico unico e irripetibile.