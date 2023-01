Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia La Giornata della Memoria come filo conduttore delle iniziative del weekend, che si pone a cavallo di un evento molto atteso in città: San Geminiano. Preparativi per il patrono, ciaspolate sulla neve e molto altro ancora

Incontri, conferenze, letture, spettacoli teatrali e concerti per ricordare la Shoah, le deportazioni e le stragi avvenute quasi ottant’anni fa in Europa e per provare ad approfondire alcuni degli aspetti più bui della storia del Novecento: questo e molto altro a Modena per la Giornata della Memoria.

Sabato 28 gennaio prima ciaspolata dell'anno alle Piane di Mocogno. Lo scenario è mozzafiato: è caduto quasi un metro di neve e il servizio meteo prevede una serata serena.

La solennità di San Geminiano, patrono di Modena, offre un corposo calendario di celebrazioni in Duomo, che si apriranno alcuni giorni della festa vera e propria del patrono tra venerazione delle reliquie, conferenze e liturgie.

Le Guide 100 Fiori propongono diverse ciaspolate adatte a tutti in Appennino Modenense. Dopo le fitte nevicate, questo fine settimana sarà perfetto per immergersi nella quiete del bosco innevato con le ciaspole ai piedi.

Fossoli, sede dell'omonimo campo di concentramento negli anni dell'olocausto, organizza tante iniziative per il Giorno della Memoria, che partono con la cerimonia di donazione dei documenti di Carlo Prina venerdì 27 gennaio, e continuano con mostre, presentazioni di libri e spettacoli teatrali.

Sarà Paolo Giordano a presentare, domenica 29 gennaio al BPER Forum Monzani ,“Tasmania”, un romanzo sul futuro. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo.

Grande appuntamento in Duomo a Modena per il 28 gennaio: la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, le voci più acclamate del panorama lirico e le musiche di Bach, Mozart, Schubert, Rossini, Haendel, Verdi e Haydn andranno in scena per uno dei più attesi momenti celebrativi che la città dedica al Santo Patrono modenese, il Concerto di San Geminiano.

“Il cacciatore di nazisti” è lo spettacolo in scena al Comunale sabato 28 e domenica 29 per la rassegna di prosa: scritto e diretto da Giorgio Gallione, basandosi sulle opere di Simon Wiesenthal (1908 – 2005), è interpretato da Remo Girone, che torna nel teatro cittadino dopo molti anni.

Spazia tra la musica rock e jazz, con due concerti nel week end, e un approfondimento sui temi dei movimenti di massa avvenuti in Italia nel 1968 la programmazione settimanale della Tenda, dove la rassegna culturale prosegue questo fine settimana con tre appuntamenti.