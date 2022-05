Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Rombano i motori con il Motor Valley Fest – THE ART OF INNOVATION, il grande festival a cielo aperto nella Terra dei Motori emiliano-romagnola, giunto alla sua quarta edizione, in programma dal 26 al 29 maggio a Modena e provincia.

Èla settimana più speciale dell’anno per i castelnovesi, l’evento identitario per eccellenza della comunità: dal 23 al 30 maggio torna la centenaria Fiera di Maggio, il tradizionale appuntamento che dopo due anni di assenza è pronto a stupire, divertire e far ritrovare il piacere di stare insieme.

Sabato 28 maggio torna TEDxModena, con un'edizione intitolata “THE FUTURE: YOU”: visioni e idee hanno il potere catalitico di cambiare il mondo.