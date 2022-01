Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Le Guide Ambientali Escursionistiche Centofiori organizzano ciaspolate e camminate guidate lungo ponte di San Geminiano in Appennino Modenese, per approfittare dell'ultima neve in Appennino, ancora abbondante in zona Lago Santo Modenese.

Sabato 29 e domenica 30 gennaio a Castelfranco Emilia torna la vendita dei tortellini realizzati nell'ambito del progetto Forte Urbano Lab, collaborazione nata fra le Maestre Sfogline castelfranchesi e la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia.

Va in scena venerdì 28 gennaio alle 20 e domenica 30 per la stagione lirica al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena Aroldo, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave.

Walk-In Modena organizza, per domenica 30 gennaio, un'escursione a Pavullo nel Frignano, con destinazione Castello di Montecuccolo, cuore simbolico e storico del Frignano che domina dall'alto la valle del fiume Scoltenna-Panaro.