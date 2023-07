Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Luglio si chiude con tanti imperdibili appuntamenti dislocati in tutta la provincia di Modena, capaci di abbracciare tutti i gusti e le passioni dei cittadini, dall'agricoltura alla musica

Dal 27 al 30 luglio, torna nel piazzale antistante lo Stadio Minelli, in Via Alberto Braglia, a Pavullo, il Non Solo Birra. Quattro giorni densi di eventi, buon cibo, fiumi di birra, musica live, dj set e tante altre novità: ospiti d'eccezione i Finley.

La quarta edizione del Limoni Indie Rock Fest si fa in due, con una doppia serata di musica dal vivo al Parco Lennon di Castelnuovo, venerdì 28 e sabato 29 luglio.

Avrà luogo a Barigazzo di Lama Mocogno, nei giorni 29 e 30 luglio 2023, la manifestazione “Sulla Via Vandelli – Una strada che unisce”. Due giorni all’insegna della tradizione, della vita all’aria aperta, del turismo sostenibile, della riscoperta dei prodotti a km zero e della cultura.

Torna a Nonantola, da sabato 29 a lunedì 31 luglio la Fiera dell'agricoltura e dell'allevamento, giunta quest'anno alla sua 28° Edizione. Una ricca fiera fatta di spettacoli, mercatini, antichi mestieri, arte, enogastronomia, agricoltura e tanto altro.