Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - CANTINE APERTE, DEGUSTAZIONI DI VINO A MODENA E PROVINCIA. Torna l'appuntamento con Cantine Aperte, venerdì 29 e sabato 30 maggio. In programma visite in cantina e nei vigneti, degustazioni e intrattenimento per festeggiare in sicurezza un avvio di ritorno alla normalità.

2 - VIGNOLA, TORNA IL MERCATO DELLE CILIEGIE. Vignola torna ad ospitare il mercato sperimentale “Vignola, Terre di ciliegie”. I produttori locali saranno, con i gazebo e i loro prodotti, su viale Mazzini per tre fine settimana consecutivi a partire da sabato 29 e domenica 30 maggio.

3 - CASTELNUOVO, MUSICA LIVE CON "ZOVEN FEST". Musica dal vivo e intrattenimento a Castelnuovo per inaugurare nel migliore dei modi la lunga estate del Parco Lennon: sabato 29 maggio va in scena il Zoven Fest, concerto di musica live e all’aperto, durante il quale si esibiranno alcune band locali, pronte a trascinare con la loro carica tutto il pubblico presente.

4 - "EARTHBOUND", PRIMA NAZIONALE AL TEATRO STORCHI. Earthbound ovvero le storie delle Camille, il nuovo lavoro di Marta Cuscunà, debutta in prima nazionale al Teatro Storchi di Modena. Un monologo di fantascienza per attrice e creature animatroniche, immaginando un futuro prossimo nel quale la manipolazione del genoma umano riporta la vita in aree del pianeta danneggiate dall'uomo.