Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - CASTELNUOVO IN FESTA PER IL SUPERZAMPONE FESTIVAL. Il "Superzampone" di Castelnuovo diventa, quest'anno, una festa di paese di due giorni. Pur non prevedendo il tradizionale taglio dello zampone, sono innumerevoli le iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale, per un weekend dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

2 - NATALE A MARANELLO, PRIMO WEEKEND TRA CACAO E SFILATE CANINE. Entra nel vivo Buon Natale Maranello. Si parte sabato con “Maranello Choco: tutti i gusti del cacao”, per continuare il giorno seguente con il mercatino dell'arte e dell'ingegno. Sempre domenica, una delle iniziative più curiose e attese: la Sfilata dei Bovari Svizzeri, un suggestivo corteo per le strade cittadine con abiti tradizionali e i tipici carretti in legno trainati dai cani bovari delle fattorie di montagna.

3 - SOLIERA, IL NATALE ARRIVA TRA MERCATINI E STAND GASTRONOMICI. Domenica 5 dicembre il centro storico di Soliera si anima per una giornata stracolma di iniziative aperte a tutti, tra mercatini, assaggi gastronomici, concerti, spettacoli e animazioni rivolte ai bambini e alle famiglie.

4 - BRICK ART, OPERE D'ARTE FATTE DI LEGO A MODENA. Quarantatrè opere realizzate con quasi un milione di mattoncini di Lego colorati, tutte esposte negli spazi barocchi della Chiesa di San Carlo a Modena, a partire dal 4 dicembre. Si tratta della mostra Brick Art è un inno alla gioia, costituito da oggetti, ricordi e fantasie legati al mondo dell'infanzia.