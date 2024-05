Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e Provincia

Il Motor Valley Fest 2024 è in programma dal 2 al 5 maggio 2024 in città, in provincia e negli autodromi regionali. Riflettori puntati sul Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede dell’accademia Militare di Modena, che ospiterà come da tradizione il Best of Motor Valley con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente dei brand della Motor Valley, Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara.

BUK Festival ancora una volta apre la primavera degli eventi letterari: con la sua 17esima edizione, sabato 4 e domenica 5 maggio, torna nel cuore della città che da sempre lo ospita, Modena, per una full immersion vivacissima nella bibliodiversità, due giorni da vivere nella cornice suggestiva del Chiostro di San Paolo, con tanti protagonisti e tante novità.

La kermesse, della durata di otto giorni, va avanti fino a domenica 5 maggio, ad ingresso libero e gratuito, con oltre 50 appuntamenti in sei Comuni con il cuore pulsante al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, 197 cortometraggi in concorso e migliaia di partecipanti attesi.

Appuntamento sabato 4 maggio con il TEDxModena, nel corso del quale interverranno 17 speaker che presenteranno sul palco della Chiesa di San Carlo i propri talk incentrati sul tema “Passione e perseveranza”. Parleranno – al massimo 18 minuti ciascuno – di esperienze di vita professionali e personali negli ambiti della tecnologia, della scienza, della creatività, dell’imprenditorialità.

Appuntamento domenica 5 maggio a Marano sul Panaro con l'evento "Marano diVino": una degustazione di vini dell'Emilia e del territorio. L'appuntamento è in Piazza Matteotti dalle 11 alle 18. All'iscrizione si riceverà una tracolla con un bicchiere e un pacchetto di tre o sei degustazioni per iniziare il giro nelle cantine. L'evento sarà inoltre l'occasione per scoprire la lavorazione del cicciolo frollo tradizionale.

In centro storico arriva la manifestazione Regioni d’Europa – Mercati Internazionali che porterà oltre 60 espositori internazionali dal 3 al 5 maggio. Appuntamento imperdibile sabato 4 maggio alle 17 con l’associazione Terre di Danze che presenterà alcune danze scozzesi e inglesi.

Il mercante di Venezia, fra i capolavori del drammaturgo inglese William Shakespeare, è in scena al Teatro Storchi di Modena fino a domenica 5 maggio in un nuovo raffinato allestimento diretto da Paolo Valerio e con protagonista il grande attore italiano Franco Branciaroli nel ruolo dell’usuraio Shylock, insieme a un ampio cast di interpreti.

Fausto Russo Alesi, regista e attore tre volte premiato agli Ubu, dopo Natale in Casa Cupiello, torna a confrontarsi con l’opera di Eduardo De Filippo, dirigendo, adattando e interpretando L’arte della commedia, testo dedicato al contraddittorio rapporto tra Stato e Teatro e al ruolo degli artisti nella società, in scena al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola sabato 4 maggio alle ore 20.30.

Domenica 5 maggio alle 16 presso il Salone ex Chiesa di Santa Teresa a Modena appuntamento con il concerto "Na sera 'e maggio". In scena il Coro San Lazzaro, diretto dai maestri Don Ezio Nicioli e Veronica Zampieri, che eseguirà brani tratti dal proprio repertorio folkloristico e popolare e che sarà accompagnato al pianoforte da Simone Guaitoli, alla fisarmonica da Giorgio Avanzi e alla chitarra da Maurizio Maffoni. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.