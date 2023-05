Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Maggio inaugura con un fine settimana più ricco che mai. Rievocazioni storiche, festival di fiori e di libri, percorsi itineranti tra cibo e vino e tanto altro ancora

Venerdì 5 maggio e sabato 6 maggio il centro storico di Modena ospiterà la prima edizione del "Modena WineFood Valley". Per l'occasione la Lambruscolonga 2023 raddoppierà su 2 giornate di tour gastronomici con tantissime novità e un programma ricchissimo.

Il centro storico di Sassuolo si trasforma in un grande giardino a cielo aperto grazie alla mostra mercato florovivaistica tra le più attese in città: Sassuolo in Fiore, che torna per la 14°edizione. Organizzata da Piazze in Fiore col patrocinio del Comune di Sassuolo, è in programma per sabato 6 e domenica 7 maggio nel Centro Storico della Città.

I vini e le storie di più di cento vignaioli provenienti da ogni angolo d’Italia, i seminari e le degustazioni guidate, gli chef, le esposizioni, la musica e i food truck. "Terre di vite", che torna sabato 6 e domenica 7 maggio nella prestigiosa location di Villa Cavazza a Bomporto.

Modena BUK Festival - festival della piccola e media editoria - torna con la sua 16^ edizione dal titolo "Nuove primavere" sabato 6 e domenica 7 maggio, nel cuore della città al Chiostro di San Paolo.