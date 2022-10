Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Dal profumo delle caldarroste a quello delle pagine di un libro. In questo fine settimana la provincia abbraccia tanto la cultura enogastronomica quanto quella letteraria, per un'esperienza a 360°

Si accendono i motori di Gusti.a.Mo22, la principale manifestazione enogastronomica dedicata alle eccellenze del territorio che questo fine settimana invaderà il centro storico con i sapori della tradizione modenese.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre la mostra mercato Carpinfiore, riempirà, con una moltitudine di colori e profumi, il centro storico della città dei Pio, per una giornata all'insegna del florovivaismo.

Torna la Tradizionale Sagra della Castagna e del Marrone Tipico di Zocca. Stand gastronomici, prodotti agricoli e castanicoli, opere dell'artigianato faranno vivere tutte le vie di Zocca nelle ultime tre domeniche di ottobre.

Con la “Féra dal Bèli Dann” proseguirà sabato 8 e domenica 9 ottobre, l’edizione 2022 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

Si apre venerdì 7 ottobre, con replica domenica 9, la stagione lirica al Teatro Comunale di Modena con Mefistofele di Arrigo Boito, intellettuale tra i più raffinati della Scapigliatura italiana.

Carmen Yáñez sarà l’ospite d’eccezione di Poesia Festival sabato 8 ottobre: in occasione dell’inaugurazione della Biblioteca Luis Sepúlveda di Castelnuovo Rangone, la poetessa leggerà le sue poesie dedicate al marito Luis Sepúlveda, scomparso nel 2020.

Nei sabati di ottobre, i portici di via Canalino accoglieranno gli editori indipendenti emiliano-romagnoli per offrire ai lettori modenesi e non solo una passeggiata alla scoperta delle ultime novità editoriali.

Veronica Raimo, vincitrice del Premio Strega Giovani 2022, apre una strada nuova al romanzo di formazione. Presenta il suo "Niente di vero" (Einaudi) domenica 9 ottobre al BPER Banca Forum Monzani di Modena.

Anche quest’anno, per il quinto anno di seguito, Associazione per la RSI porta a Modena il Festival dello Sviluppo Sostenibile. L’area convegnistica, è intitolata “Abitare un mondo più sostenibile, #STIAMOAGENDO”.