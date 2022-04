Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Fonte: https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-dei-ciliegi-in-fiore/

E'arrivato uno dei momenti più attesi per Vignola e dintorni: la Festa dei Ciliegi in Fiore, dedicata alla spettacolare fioritura di queste piante lungo la valle del Panaro, che si terrà questo fine settimana.

Sabato 9 e domenica 10 aprile torna il meeting internazionale alla Polisportiva Saliceta San Giuliano di Modena con incontri, conferenze e laboratori dedicati ad insetti e invertebrati.

Per la prima volta a Medolla arriva, dall'8 al 10 aprile, Buskeat, il Buskers & Food Truck Festival che si propone come primo e unico format in Italia che unisce tutte le eccellenze di strada dello stivale, per scaldarvi anima e stomaco.

Fiab Modena organizza per domenica 10 aprile, una biciclettata adatta a tutte le età che avrà come tappa finale la magnifica Villa Sorra di Castelfranco Emilia.