Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Dopo due anni di assenza, è tornata l'immancabile Festa della Tagliatella di Solara di Bomporto, che dopo il successo dello scorso weekend è pronta a deliziare i palati degli avventori nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 luglio.

Torna a Formigine, a partire da mercoledì 6 luglio, il Moninga Open Air Festival, giunto quest'anno alla sua VI Edizione. Il tema dell'estate sarà "Vai fuori, guarisci dentro".

Marano sul Panaro sarà per due giorni la capitale del luppolo, venerdì 8 e sabato 9 luglio ritorna infatti, l'ottava edizione della "Festa del luppolo autoctono - Marano Wild-Hopfest" che vede quest’anno la partecipazione di sei birrifici tra i migliori in Italia più uno ospite dall'estero. La Puglia arriva a Fiorano con le sue specialità Da venerdì 8 a domenica 10 luglio – nell’ambito della rassegna Sempre Maggio Fioranese – ci sarà la Festa Pugliese intitolata “100% Puglia - Il primo villaggio pugliese itinerante”. Si tratta di tre giorni dedicati una delle più amate regioni italiane, alla sua cultura e alla sua cucina. Il Food Truck Festival arriva a San Prospero Per la prima volta a San Prospero, il Festival che unisce tutte le eccellenze di strada dello stivale. A Villa Tusini arriva il Food Truck Festival: cibo, concerti, DJ Set e tanto altro.

Sal 2 al 17 Luglio 2022 Levizzano Rangone ospita la tradizionale sagra del tortellone, conosciuta anche come "La luna nel pozzo". Un appuntamento culinario sempre molto gettonato dai modenesi.

Musica, teatro, performances, dal 2 al 10 luglio a Soliera: come da tradizione, il programma di Arti Vive Festival si articola in una proposta ibrida, che spazia tra le diverse forme d'arte.

A San Vito di Spilamberto 3 giorni di festa con cena “all you can eat” e musica dal vivo. Dopo due anni di fermo torna a San Vito di Spilamberto, il 9,10 e 11 luglio, “Parco del Guerro in festa” giunta alla sua settima edizione.

GAIA FESTIVAL scende in piazza a Fanano il 9-10 luglio. L'evento è dedicato alla terra e al benessere a 360° e vuole porre l'attenzione sulle conoscenze antiche e su tutto ciò che apparentemente non visibile ma comunque di fondamentale importanza, promuovendo pratiche etiche e sostenibili.

L’Estate modenese 2022, che torna finalmente in presenza in tutta sicurezza, parte dal centro e si diffonde in tutta la città, riscoprendo e occupando spazi e luoghi con un cartellone extralarge di musica, incontri, teatro e cinema che anima le serate da luglio a settembre e diventa occasione di aggregazione per tutti.