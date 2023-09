Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Un fine settimana che metterà a dura prova i modenesi per la quantità e la qualità delle proposte, tutte all'insegna del divertimento e della tradizione. Tortellini e lambrusco i protagonisti indiscussi

Dal 7 al 17 di settembre la sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia sarò di nuovo in scena per animare le vie della città: un momento di ritrovo per la comunità castelfranchese e una ghiotta occasione per tanti modenesi di gustare la specialità locale negli stand in piazza. Il tutto affiancato un ricco calendario di spettacoli, tra concerti e cabaret.

Torna anche quest'anno l'imperdibile appuntamento con la Festa del Lambrusco di Sorbara, giunta alla sua 48° Edizione. La festa, come di consueto, si svolgerà a Sorbara di Bomporto nelle giornate dell'8, 9, 10 e 15, 16, 17 settembre 2023. Due weekend all'insegna del gusto e della tradizione, con un grande protagonista: il Lambrusco di Sorbara.

Dal 7 al 10 settembre 2023 torna al Parco Ferrari di Modena per la sua XIV edizione il festival di rievocazione storica Mutina Boica, che quest'anno prende il nome di "Un mondo in fiamme".