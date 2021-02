I musei da non perdere in zona gialla a Modena e provincia

1 - MODENA, RIAPRONO LE PORTE DEL PALAZZO DEI MUSEI. Da martedì 2 febbraio riaprono gratuitamente al pubblico in sicurezza gli spazi del piano terra dei Musei civici di Modena: Gipsoteca Graziosi e Lapidario Romano. Passeggiando sotto il porticato di Palazzo dei Musei inoltre, sarà possibile ammirare gli affreschi dell'atrio monumentale della Biblioteca Poletti.

2 - CARPI, PALAZZO PIO (RE)INAUGURA LA MOSTRA SU RAMAZZINI. Palazzo Pio riapre venerdì 5 febbraio con visite guidate all'esposizione sul medico Bernardino Ramazzini. Dal 9 febbraio inoltre, anche i Musei saranno accessibili dal martedì al venerdì.

3 - FERRARI, I MUSEI DEL CAVALLINO APRONO I BATTENTI. Dopo mesi di stop, lunedì 15 febbraio riaprono anche i Musei Ferrari nelle sedi di Modena e Maranello, per visite che prevedono la prenotazione obbligatoria online.

4 - CASTELVETRO, UNA MOSTRA ALL'APERTO PER "COLTIVARE MEMORIA". Ha inaugurato a fine gennaio in occasione della Giornata della Memoria, la mostra fotografica "Coltivare memoria, volti e parole della persecuzione" che vede in esposizione per le vie del centro storico immagini e frasi legate alla Shoah.