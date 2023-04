Gli eventi da non perdere nel weekend di Pasqua a Modena e provincia Un weekend lungo ricco e vario per trascorrere Pasqua e Pasquetta con gli amici o in famiglia. Mostre, musica, visite guidate, con "tuffi" nel tempo e nello spazio

Torna a Frassinoro, venerdì 7 aprile, la rappresentazione della Via crucis vivente messa in scena da circa 500 figuranti lungo le vie del paese. La tradizione si rinnova ogni tre anni dal 1906 coinvolgendo l’intero paese che diventa per una sera teatro nel quale vanno in scena le 14 stazioni, assieme all'iniziale quadro di “Gesù nell'orto degli ulivi”.

Torna a Vignola, dall'1 al 10 aprile, la Festa dei Ciliegi in Fiore, dedicata alla spettacolare fioritura di queste piante lungo la valle del Panaro. La manifestazione prevede diverse attività che seguono il filo conduttore della fioritura, spaziando da mercatini alla parata dei carri in fiore.

Una delegazione della Scozia sarà presente a Carpi nel periodo di Pasqua durante l'evento Regioni d'Europa, tra aertigianato ed eccellenze gastronomiche. Appuntamento in Piazza Martiri, dal pomeriggio di sabato 8 alla tarda sera lunedì 10 aprile 2023.

Sulla Ghirlandina per ammirare Modena dall’alto, in Acetaia alla scoperta dell’Aceto balsamico tradizionale, al Museo Civico per la mostra sugli ex-voto Etruschi e alla Terramara per diventare archeologi per un giorno, a Fondazione Modena Arti Visive per l’arte contemporanea: tutti gli appuntamenti del fine settimana di Pasqua e Pasquetta.