Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Un weekend denso di appuntamenti tra fiere, sagre, musica e gastronomia. Tanti anche questo fine settimana gli apprezzatissimi eventi d'Appennino

Appuntamento da non perdere a Monteobizzo di Pavullo nel Frignano, da venerdì 11 a lunedì 14 agosto con la Festa Provinciale di Aseop - Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatica OdV. Stand gastronomici, intrattenimento e sport per quattro serate indimenticabili. Nelle serate di sabato 12 e domenica 13 agosto, Aseop organizza altre serate di beneficenza e comicità a Fanano, con l'evento "Insieme per Aseop", dove si esibirà anche Duilio Pizzocchi.

Torna a Maranello, dal 13 al 15 agosto, l'immancabile Sagra dell'Assunta organizzata dalla Parrocchia di San Biagio con il patrocinio del Comune di Maranello. Nei giorni di festa, ci sarà l'attesissima cena nella rotatoria del Cavallino.

Arriva a Barigazzo per la 37° Edizione la Festa dei Lamponi che si terrà dall’11 al 15 agosto 2023, tutte le sere, ed è organizzata dall’associazione H.E.W.O. Modena Solidarietà per lo sviluppo. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Tutto è pronto per l’evento clou dell’estate spezzanese: la ultracentenaria Fiera di San Rocco, che si svolgerà a Spezzano di Fiorano Modenese, da sabato 12 agosto a mercoledì 16 agosto. Cinque giorni di spettacoli, musica, buon cibo e tanto divertimento per le strade del centro di Spezzano. Nel comune di Fiorano Modenese, sabato 12 agosto è in programma anche la Notte degli Allocchi.