Gli eventi da non perdere nel weekend (lungo) a Modena e provincia

1 - LAMBRUSCOLONGA, DUE PERCORSI ENOGASTRONOMICI IN CENTRO STORICO. Lunedì 10 agosto il centro storico di Modena tornerà ad ospitare la “Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi volesse sperimentare, o rivivere, l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero.

2 - CALICI DI STELLE, NOTTE DI DEGUSTAZIONI A CASTELVETRO. Calici di Stelle a Castelvetro di Modena abbandona temporaneamente la sua caratteristica itinerante, per un evento che vuole dare un segnale di ripresa, normalità e sicurezza. Nella notte di San Lorenzo, protagonista la splendida Piazza Roma del Borgo Antico e i vini del territorio per il brindisi più atteso dell’estate, in una serata magica tra degustazioni e stelle cadenti.

3 - "MACINARE CULTURA", APPUNTAMENTO CON LA MUSICA AL MULINO DELLE COVERAIE. Domenica 9 agosto primo appuntamento in terra modenese di “Macinare Cultura”, il primo Festival dei Mulini Storici dell’Emilia-Romagna che inaugurerà con un concerto dei ragazzi del conservatorio in concerto al Mulino delle Coveraie.

4 - L'ASTRONOMIA SBARCA ALLE SALSE DI NIRANO CON "IMPARIAMO A GUARDARE IL CIELO". Sabato 8 agosto interessante iniziativa astronomica alle Salse di Nirano. Con l’aiuto di esperte guide, che metteranno a disposizione un telescopio, si impareranno a conoscere i pianeti, le stelle delle costellazioni estive, i miti del cielo e con un po’ di fortuna si osserveranno le prime stelle cadenti.