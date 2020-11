Gli appuntamenti traslocano online, 6 idee per il weekend

Con il Dpcm del 3 novembre 2020, che entra in vigore in data odierna, il governo ha dato un freno al mondo della cultura. Niente più visite al museo, film al cinema, spettacoli a teatro, laboratori: quasi tutte le attività in presenza sono temporaneamente bandite. Ciò nonostante, molte attività sono state rivisitate e convertite in modalità online, grazie a canali di comunicazione creati con lungimiranza durante il periodo del lockdown.

Di seguito, qualche idea per un weekend digitale ma sempre e comunque all'insegna della cultura.

1 - "COMBATTERE IL CANCRO CUCINANDO" CON JESSICA ROSVAL, CHEF DELL'OSTERIA FRANCESCANA. Imparare i segreti della cucina di una famosa chef internazionale e sostenere un progetto di raccolta fondi finalizzato alla prevenzione della salute di tutte le donne di Modena, restando in sicurezza a casa. Domenica 15 novembre tutto questo sarà possibile con la lezione di cucina online di “Cooking to Fight Cancer - Combattere il Cancro Cucinando”, con la Chef de Cuisine a Casa Maria Luigia di Massimo Bottura, Jessica Rosval.

2 - "UN'AMICIZIA": SILVIA AVALLONE PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO A BPER FORUM EVENTI. Silvia Avallone fa riflettere sul divario esistente tra la cultura del passato e quella digitale, ma invita a riflettere anche sulla donna e i suoi ruoli nella società, sui suoi rapporti interpersonali e familiari. Un romanzo che si intitola "Un'amicizia" (Rizzoli) e interpreta brillantemente lo spirito dei nostri tempi: l'autrice lo presenta al pubblico del BPER Forum Monzani in streaming sabato 14 novembre.

3 - "STAND UP WOMEN!", INAUGURA LA II EDIZIONE DI VISTA SULL'EUROPA DEDICATA ALLE DONNE. Si intitola “Stand Up Women!” la seconda edizione del progetto “Vista sull’Europa”. Quattro incontri in diretta streaming, un workshop di videomaking e un’installazione itinerante per conoscere le Madri fondatrici d’Europa e attualizzare sulle donne d’oggi, madri e non, alle prese con la pandemia mondiale.

4 - AL VIA IL CICLO DI APPUNTAMENTI ONLINE PER BAMBINI "COCCOLE DI PAROLE". Il “Castello dei ragazzi” di Carpi organizza alcune letture da remoto per bambini fra i 3 e i 6 anni: si tratta di letture che rientrano nel programma “Nati per leggere” di novembre, e che per l'emergenza Covid non si possono ovviamente realizzare in modo tradizionale. Il programma dell'iniziativa, denominata “Coccole di parole, carezze di voce”, prende il via sabato 14 novembre.

5 - LA TENDA: IN DIRETTA STREAMING UN NUOVO APPUNTAMENTO DI "DIALIGHI CON L'AUTORE". Resta ferma tutta la programmazione live e in presenza alla Tenda. Nel nuovo appuntamento di “Dialoghi con l’autore”, sabato 14 novembre si presenta “L’Alfasuin” (Sensibili alle Foglie, 2018) con un’intervista di Luca Negrogno all’autore Giovanni Iozzoli. L’incontro, a porte chiuse, si potrà seguire sulle pagine Facebook di Centro Musica Modena, La Tenda e Associazione culturale L'Asino che vola.

6 - GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI, ONLINE IL NUOVO CICLO DI INCONTRI. Sabato 14 novembre tornano gli appuntamenti rivolti a genitori con figli adolescenti. Gli incontri, che hanno preso il via lo scorso anno affrontando varie tematiche, sono stati ripensati con un’attenzione particolare alla situazione legata all’emergenza sanitaria in atto e per consentire la partecipazione, sempre gratuita, ma esclusivamente on line.