Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MUSICA, CIBO, DIVERTIMENTO: TORNANO LE SAGRE DI PAESE. Dopo tanta attesa, tornano le sagre di paese. Ad animare questo secondo fine settimana di luglio saranno la Sagra del Tortellone, Nocinopoli, Arti Vive Festival e Musicabirra.

2 - DOPPIO APPUNTAMENTO CON IL POESIA FESTIVAL . Il Poesia Festival prende il via, per l'edizione 2021, da Marano sul Panaro con un appuntamento dedicato a "La poesia e la vita". Questo però, non è l'unico appuntamento che il festival propone per il weekend: ai Sassi di Roccamalatina infatti, si terrà un appuntamento con la poesia al sorgere del sole.

3 - PAVULLO CAPITALE DEL VOLO PER UN FINE SETTIMANA. Per tre giorni Pavullo diventerà la capitale internazionale del volo: da venerdì 9 a sabato 11 luglio, infatti, presso l’Aeroporto “G. Paolucci” di Pavullo nel Frignano, si svolgerà “VFR & FUN 2021”, la fiera aeronautica internazionale.

4 - MARANELLO, IL PAF! FESTIVAL ENTRA NEL VIVO. Un altro fine settimana ricco di magia e suggestioni a Maranello, con tre iniziative in altrettanti giorni nell’ambito del PAF!, il Per Aria Festival, che si sposta nelle frazioni.