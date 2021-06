Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MERCURDO, LA BIENNALE DELL'ASSURDO SI RINNOVA. A Castelvetro torna Mercurdo, il festival dell’assurdo, che in tempi di pandemia cambia volto e nella sua edizione 2021 si proporrà con la denominazione di “Viva la Vida”, da sabato 12 giugno a domenica 4 luglio.

2 - MARANELLO IN FIORE, COLORI E PROFUMI IN PIAZZA. A Maranello torna l’appuntamento green che trasforma il centro storico in un giardino fiorito: per tutta la giornata di domenica 13 giugno infatti, andrà in scena “Maranello in fiore”, con floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia.

3 - PAVULLO, "IN VIAGGIO" INAUGURA NELLA GALLERIA DEI SOTTERRANEI DEL PALAZZO DUCALE. Sabato 12 giugno, inaugura alla Galleria d'Arte del Palazzo Ducale di Pavullo "In Viaggio" la mostra fotografica di Rolando Montanini organizzata in due percorsi che raccontano simultaneamente la complessità della personalità dell’artista.

4 - IL MERCATO DI FORTE DEI MARMI TORNA A CASTELNUOVO RANGONE. Domenica 13 giugno il Mercatino di Forte dei Marmi e il Mercato del Forte 200% “Forte dei Marmi” fanno tappa a Castelnuovo Rangone: abbigliamento, calzature, pelletteria, intimo, costumi e pronto moda per tutti i gusti.