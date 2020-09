Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - "NON E' LA SAGRA", LA FESTA DEL LAMBRUSCO DI CASTELVETRO CAMBIA FORMA. Piccole iniziative a numero chiuso in programma per "Non è la sagra", alternativa della tradizionale Sagra dell'Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, che daranno la possibilità agli eno-appassionati di degustare un buon calice di vino, i prodotti tipici, scoprire il territorio e le aziende locali.

2 - CARPINFIORE, TUTTI I COLORI DELL'AUTUNNO IN CENTRO STORICO. Settembre è il mese dell’edizione autunnale di Carpinfiore: sabato 12 e domenica 13 settembre torna l’evento florovivaistico. Giunto alla sesta edizione autunnale, Carpinfiore è nuovamente pronta ad accogliere appassionati dal pollice verde.

3 - IDEA, TORNA A FORMIGINE LA FESTA DEL PENSIERO. Torna a Formigine "Idea. La festa del pensiero", che quest'anno vede la partecipazione di importanti ospiti come Gianrico Carofiglio, Giovanni Allevi e Michela Murgia. Tanti anche gli eventi collaterali che propone questo secondo fine settimana di Settembre Formiginese.

4 - STREET E CRACKING ART, INAUGURA A MIRANDOLA LA "GALLERIA A CIELO APERTO". "Mirandola, galleria a cielo aperto", il progetto artistico realizzato dall’Amministrazione comunale che punta a trasformare la città intera in una galleria d’arte all’aperto, è finalmente giunto ai nastri di partenza: sabato 12 settembre la prima inaugurazione, dedicata alla Street art e della cracking art.