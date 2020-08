Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - L'ENNESIMO FILM FESTIVAL TORNA NELLE PIAZZE CON LA MOVIEMENT EDITION. L’Ennesimo Film Festival torna fra le piazze e i borghi del Comune di Fiorano Modenese con la Moviement Edition. Un ricco calendario di eventi che dal 20 agosto al 2 ottobre, animerà il paese con cortometraggi, presentazioni di libri e tanto altro ancora.

2 - FORMIGINE, RIEVOCAZIONI E MERCATINI PER I LUDI DI SAN BARTOLOMEO. Formigine non rinuncia a una delle sue feste più riuscite e longeve, la XVI Edizione dei Ludi di San Bartolomeo. Non ci sarà lo spettacolo pirotecnico e neppure la locanda con menù medievale, ma tanti piccoli eventi con artisti di strada, cortei in costume e mercatini a tema.

3 - APPUNTAMENTO A SERRAMAZZONI CON LA BURLENGATA DI MEZZA ESTATE. Torna, sabato 22 agosto in centro a Serramazzoni, l'attesissima Burlengata di mezza Estate, organizzata dalla Pro Loco di Serramazzoni con il patrocinio del Comune.

4 - UNA CAMMINATA ALLA SCOPERTA DELLE VILLE STORICHE DI MONTALE. Sabato 22 agosto, si terrà a Montale una camminata storico-naturalistica alla scoperta delle Ville storiche del territorio in compagnia dell'esperto di storia locale Marco Venturelli. Un percorso lungo il quale si attraverserà il luogo in cui sorgeva la vecchia Chiesa di San Zeno, il Castellaccio, Villa Manodori, Villa Uguzzoni e Villa Fernanda.