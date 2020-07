Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - IN CENTRO STORICO NUOVO FINE SETTIMANA DI "TAVOLINI SOTTO LE STELLE". Nuovo appuntamento con “Tavolini sotto le stelle”, l’iniziativa che estende in alcune strade del centro storico le aree all’aperto dei pubblici esercizi, arredandole con tavoli e sedute mobili, e trasformando il centro in un vero e proprio salotto a cielo aperto.

2 - "NON E' LA FIERA", MUSICA, ARTE E CULTURA A NONANTOLA. "Non è la fiera", questo il nome dell'insieme degli eventi che, a Nonantola, prenderanno il posto, dal 24 al 27 luglio, della storica Fiera dell’Agricoltura, rimandata al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

3 - NOTTE INCANTATA TRA STELLE E LETTURE ALLA TORRE DELLA STREGA. Sabato 25 luglio, serata per bambini e famiglie che potranno immergersi nella magia di letture e stelle alla Torre della Strega di Fogliano, uno dei luoghi più suggestivi del territorio maranellese. Per l'occasione sarà possibile osservare al telescopio costellazioni e pianeti.

4 - GIOCOLIERI, STELLE E SPETTACOLI PER UNA MAGICA SERATA A MARANELLO. Una serata di magia e sogno a Maranello, tra performance itineranti e osservazioni del cielo stellato: questa l'atmosfera che si respirerà tra Piazza Libertà e Piazza Unità d'Italia nella notte di sabato.