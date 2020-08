Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - IN PIAZZA ROMA LE MERAVIGLIE BIOLOGICHE DI "PARVA NATURALIA". Il 29 e 30 agosto 2020, Piazza Roma Modena si riempie di colori e sapori, grazie alla partecipazione di Vivai d’autore e si prepara ad accogliere il mondo del biologico e i suoi protagonisti, produttori e consumatori.

2 - RITROVARE LA NATURA CON "VIVER VERDE" A BOSCO ALBERGATI. Anche quest’anno a Bosco Albergati si fa festa con ViverVerde. Due weekend per tornare ad abitare il Bosco, in famiglia e con gli amici, riscoprendo il benessere unico della vita all’aria aperta. Ci saranno laboratori creativi per bambini e ragazzi, attività sportive, e poi mercatini, street food e un ristorante sotto le querce.

3 - MUSICA E BIRRA A SOLIGNANO DI CASTELVETRO. La 15° edizione di uno degli eventi caratteristici dell'estate castelvetrese è alle porte: da mercoledì 26 a sabato 29 agosto infatti, torna il MusicaBirra di Solignano. Una settimana all'insegna del rock e del buon cibo, ma soprattutto della buona birra, declinata in sette varianti.

4 - AI GIARDINI D'ESTATE LO SPETTACOLO DI MICHELA MURGIA E NON SOLO. Burattini, cinema, teatro. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto al parco ducale nel centro di Modena in corso Canalgrande si svolgono gli ultimi appuntamenti d’agosto con “Giardini d’estate”. Sabato la scrittrice con lo spettacolo "DonGiovanni. L'incubo elegante"..