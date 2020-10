Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - CASEIFICI APERTI 2020, TORNA LA DUE GIORNI DEDICATA AL PARMIGIANO REGGIANO. Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna Caseifici Aperti, l’appuntamento che offrirà a tutti la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione del Parmigiano Reggiano DOP.

2 - STUZZICAGENTE, TRE PERCORSI ENOGASTRONOMICI NEL CENTRO DELLA CITTA'. Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, anche quest’anno come da tradizione apre le porte all’Autunno con la maratona del gusto più apprezzata ed amata da modenesi e non: la XIII Edizione di Stuzzicagente Autunno.

3 - "MAST COT", SPILAMBERTO CELEBRA L'ALCETO BALSAMICO TRADIZIONALE. Questo fine settimana torna a Spilamberto “Mast Còt”: il borgo si prepara ad accogliere su grandi fugoni i paioli riempiti di prelibato mosto d’uva, per poter assistere alla nascita dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

4 - TORTELLINO AL CENTRO, A CASTELFRANCO EMILIA UN PRANZO PER LA RICERCA. Domenica 4 ottobre, Castelfranco Emilia sarà di nuovo protagonista con la sua Eccellenza per definizione: il Tortellino Tradizionale. Il ricavato del pranzo sosterrà UniMoRe per la ricerca nel contrasto al COVID19, e quella sul versante cardiologico.