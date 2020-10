Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MERAVIGLIE DEL TERRITORIO: GLI ITINERARI DELLE TERRE DI CASTELLI PROPOSTI PER IL WEEKEND. Otto percorsi turistici con relativi punti d'interesse percorribili a piedi, in biciletta o sulle quattro ruote. Da Castelnuovo Rangone a Zocca gli itinerari interessano i comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Marano e Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia e Zocca, Montese e altri territori limitrofi.

2 - "IL MONDO DOPO LA FINE DEL MONDO", INAUGURA IL FESTIVAL DEGLI EDITORI LATERZA. Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre tre giornate di ragionamento con "Laterza Agorà", con grandi nomi della cultura coinvolti nel riflettere su come la pandemia sta cambiando il mondo e su come fare per uscire dalla crisi nel modo migliore.

3 - MODENA, UNA MOSTRA CELEBRA I 150 ANNI DI SANDRONE. Da sabato 17 ottobre a domenica 15 novembre la Società del Sandrone apre le porte della propria sede in Piazzale San Domenico 6 per le visite alla mostra che celebra i 150 anni di attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

4 - "DOVE ABITAVANO I SIGNORI", UN TOUR ALLA SCOPERTA DEI PALAZZI DELLA CORTE ESTENSE. Continua, sabato 31 ottobre, il ciclo di itinerari “Nel centro della Storia e dei personaggi di Modena” con “Dove abitavano i Signori”, un tour guidato che porterà ad ammirare palazzi e sontuose dimore di personaggi legati alla corte estense.