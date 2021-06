Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MODENA IN FIORE, TORNA LA FIERA MERCATO DEL POLLICE VERDE. Modena riparte con una delle manifestazioni più amate in città: Modena in Fiore. Sabato 5 e domenica 6 giugno, in tutto il centro storico, andrà in scena l’edizione primaverile della manifestazione florovivaistica, e la città diventa la capitale dello shopping “green” e salutare.

2 - FIERA DEL BIOLOGICO IN CENTRO STORICO, AL VIA PARVA NATURALIA. Parva Naturalia, la fiera del biologico giunta alla sua XX Edizione, torna nel centro storico di Modena in una versione straordinaria dedicata al vivaio d’autore, alla ceramica artistica e all’agricoltura famigliare biologica e biodinamica il 3, 4, 5 e 6 giugno.

3 - RIPARTE LA STAGIONE A PONTE ALTO CON LA FESTA DE L'UNITA'. Dal 4 giugno al 4 luglio, ogni venerdì, sabato e domenica nell’area di Ponte Alto arriva la Festa de l’Unità dei Circoli della città di Modena, la prima a ripartire a livello nazionale. Per questo fine settimana è previsto un mercatino di cambio-scambio, oltre che alla consueta possibilità di pranzare e cenare in loco.

4 - INAUGURA LA BIENNALE D'ARTE SUI MURI DI LAVACCHIO. Domenica 6 giugno si terrà l’inaugurazione del Muro dipinto di Lavacchio. L’evento intende, dopo 40 anni, rendere omaggio alla suggestiva località di Lavacchio che torna a rinascere grazie alla Biennale d’Arte “Sui Muri di Lavacchio” che ha selezionato 16 opere di pittura realizzate dagli artisti del territorio modenese.