Lirica in streaming: la stagione del Teatro Pavarotti continua con il Werther di Massenet

Venerdì 4 dicembre alle 20, per il progetto OperaStreaming dai Teatri della regione Emilia-Romagna, si vedrà Werther di Jules Massenet ripresa dal palco del Teatro Comunale Luciano Pavarotti. L’opera, prevista nella stagione lirica del Teatro per l’apertura al pubblico, è andata in scena a porte chiuse e sarà visibile a tutti dal canale YouTube del progetto (accessibile da operastreaming.com).

Il titolo viene presentato in una nuova, ampia coproduzione fra il circuito Opera Lombardia e i teatri di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Pisa. Il ruolo del titolo, a Modena, è stato affidato a Francesco Demuro, tenore di fama internazionale ospite dei maggiori teatri, dal Metropolitan di New York all’Opéra di Parigi. Canterà il ruolo di Charlotte Veronica Simeoni, mezzosoprano allieva di Raina Kabaivanska e richiesta in tutto il mondo, dal Teatro alla Scala al Covent Garden di Londra, dal Metropolitan di New York alla Fenice di Venezia.

Completano il cast Le Bailli di Alberto Comes, la Sophie di Maria Rita Combattelli, Albert di Guido Dazzini, Schmidt di Nicola Di Filippo, Johann di Filippo Rotondo, Brühlmann di Andrea Gervasoni e Kätchen di Luisa Bertoli. Direttore Francesco Pasqualetti, regia Stefano Vizioli. L’orchestra è la Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti” mentre le voci bianche sono quelle della Fondazione Teatro Comunale di Modena preparate da Paolo Gattolin.

Ispirata al romanzo I dolori del giovane Werther di Goethe, l’opera narra la tragica vicenda amorosa fra il protagonista e Charlotte. Per un giuramento fatto alla madre sul letto di morte, la giovane decide di rinunciare a Werther in favore di Albert. La disperazione del protagonista lo porteranno al suicidio, non prima di rivedere l’amata un’ultima volta.