"West side story": un tributo all'opera di Bernstein al Circolo Pagliani

Il Circolo Amici della Lirica, con la collaborazione del Circolo Pagliani, metterà in scena sabato 12 giugno un tributo all’opera di Bernstein “West Side Story”.

Il libretto ha le sue origini in Shakespeare: Giulietta e Romeo di ieri sono Maria e Tony nel quartiere West Side di New York, innamorati ma appartenenti a due bande diverse, rivali tra loro. Ieri come oggi, purtroppo, il conflitto impedisce la comunicazione, porta al delitto, ma ci sarà un futuro nel sogno di Maria e Tony “Somewhere there’s a place for us” e si andrà oltre: oltre i colori, le religioni, le tradizioni, oltre gli orpelli. Perché non ci sono più bande, non ci sono più razze, non ci sono più divisioni.

In forma semiscenica, cantanti e regista (Bianca Ferretti) tutti giovanissimi tra i 20 e i 26 anni, con talento ed entusiasmo, sapranno coinvolgere ed emozionare con la storia, con le pagine meravigliose di Bernstein e con le loro belle voci. Pianoforte e direzione musicale di Claudia Rondelli, Violino e percussioni di Veronica Medina e Stefano Casetta.

Nel parco ombreggiato del Circolo Pagliani di Borgo Venezia a Sassuolo, sabato 12 giugno alle ore 20.30 con ingresso contingentato e solo dietro prenotazione entro mercoledì 9 giugno al 335.5348.339. Lo spettacolo sarà preceduto alle 19.30 da un apericena al costo di € 12,00.



