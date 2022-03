Gli “Angeli Senza Fili” danno vita alla White Parade a Carpi

Doveva concludersi in concomitanza con l’Epifania e l’arrivo delle befane in centro storico, ma la situazione pandemica ha suggerito di rinviare l’evento, permettendo così di assaporare anche in primavera un ultimo assaggio di Best Carpi, il ciclo di eventi promosso dal Comune di Carpi e organizzato da SGP Grandi Eventi che ha animato la stagione autunno-inverno 2021/2022 portando nelle piazze e nei corsi del centro di Carpi una seria di appuntamenti volti a promuovere Carpi e tutto il meglio che la città ha da offrire.

Dopo il successo della giornata inaugurale dedicata al lambrusco Salamino Day, Carpi ha potuto assistere a momenti dedicati ai bambini con i laboratori didattici e i giochi antichi, tanti spettacoli musicali ed itineranti e appuntamenti dedicati alla moda in collaborazione con Carpi Fashion System come Fashion Revolution e incontri di carattere enogastronomico con la partecipazione del noto critico, volto televisivo e scrittore Edoardo Raspelli, che per l’occasione ha parlato dei tesori culinari della città dei Pio.

Dopo il fitto calendario di iniziative legate ad Halloween e soprattutto al Natale e gli spettacoli teatrali e di giocoleria, si preannuncia un gran finale di forte impatto, per celebrare fino all’ultimo il legame con la città e con la sua carpigianalità: per questo si è scelta la concomitanza con la giornata di Mercato Straordinario di Domenica 27 Marzo 2022 in Piazza Martiri.

Protagonisti saranno gli Angeli Senza Fili della White Parade, della compagnia Piccolo Nuovo Teatro, ad oggi una delle più affermate in Italia; un’esibizione acrobatica molto suggestiva, in cui quattro artisti sfileranno sui trampoli nella cornice della piazza, sorprendendo il pubblico con fattezze eteree e costumi candidi, come coppie di angeli fluttuanti tra la folla, mentre un quinto artista guiderà il magico apparato da cui nasceranno le note che faranno da accompagnamento musicale alla performance.

Gli spettacoli saranno alle ore 16.00, alle ore 17.00 e alle ore 18.00 di Domenica 27 Marzo sul Rialzato di Piazza Martiri. La partecipazione è libera e gratuita.