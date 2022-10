Le musiche del Settecento al Teatro San Carlo con The WIG Society Chamber Music Ensemble

Sabato 8 ottobre, presso il Teatro San Carlo, alle ore 21.00, Grandezze & Meraviglie presenta il concerto: “Settecento”, dedicato a musiche di F.J. Haydn, J. C. Bach, H. H. Zielche”, con The WIG Society Chamber Music Ensemble, gruppo internazionale che affronta il brillante repertorio tardobarocco e galante con una prospettiva originale e creativa.

All'epoca di Mozart e Haydn, il campo delle composizioni cameristiche con flauto dà luogo a una varietà di diverse combinazioni strumentali. Molte composizioni da camera appartenenti al repertorio della cosiddetta Scuola di Mannheim presentano ancora un basso figurato, implicando l'uso di una tastiera o di uno strumento a pizzico per improvvisare e realizzare la parte del basso. Anche generi musicali da camera molto diffusi all’epoca, quali Divertimenti, Serenate e Notturni, mettono spesso in evidenza il contrabbasso, con partitura separata rispetto al violoncello. Per questo, The WIG Society Chamber Music Ensemble decide di sperimentare con l’uso del clavicembalo, di strumenti a pizzico e del contrabbasso, creando così un’atmosfera sonora profonda. Ciò permette al pubblico di immergersi in una dimensione a metà strada tra musica da camera e musica orchestrale.

The WIG Society Chamber Music Ensemble è un gruppo di giovani musicisti, provenienti da tutta Europa, nato nel 2020. L’ensemble mira a riportare alla luce il poco noto repertorio cameristico dall’età dei Lumi al primo Romanticismo. Attraverso l’uso di strumenti d’epoca, il gruppo rievoca lo spirito autentico della musica antica. I membri di The WIG Society si sono tutti formati nei migliori conservatori internazionali e svolgono attualmente una carriera professionale con prestigiosi ensemble, tra cui The Academy of Ancient Musica, Vox Luminis e Il Gardellino. Dal novembre 2021, The WIG Society partecipa ad EEEmerging+, il prestigioso programma internazionale che sostiene e promuove giovani ensemble emergenti sulla scena europea in ambito della musica antica.

Il biglietto di € 13, con riduzioni a 10 e 5, si può acquistare online o sul posto prima dello spettacolo.