“Wiligelmo, l’Angelo e il Drago": Bomporto si inaugura la rassegna “Teatro: territorio”

Indirizzo non disponibile

Lo spettacolo “Wiligelmo, l’Angelo e il Drago – Narrazione tra storia e leggenda” inaugura domani la rassegna “Teatro: territorio”, promossa dall’Amministrazione comunale di Bomporto in collaborazione con l’Associazione teatrale Piccole Luci, l’Associazione Compagnia delle Mo.Re. e l’Associazione Agatàrt.

In scena dalle 21 sul palco del Teatro comunale di Bomporto uno spettacolo di narrazione, diretto e interpretato da Lorenzo Sentimenti, nel quale la “vita che Wiligelmo avrebbe potuto vivere” viene immaginata attra­verso gli eventi storici del periodo prossimo all’anno Mille. Ne nasce uno scenario che va dall’Appennino Modenese-Reggiano, passando per antichi borghi, da Nonantola a Finale Emilia, fino a quella “bassa” pianura padana che, non ancora bonificata, acquista un’aura di misteriosa e selvaggia palude, regno di creature fantastiche, immortalate dallo scultore nelle metope del Duomo di Modena. Il commento musicale originale, eseguito dal vivo da Elisa Berselli, dona a tutto lo spettacolo il sentore di un viaggio a ritroso nel tempo, sul confine labile che divide storia e leggenda, realtà e fantasia.

L’evento è ad ingresso gratuito, per maggiori informazioni o prenotazioni rivolgersi all’Associazione “Piccole Luci”, al numero 331-5532988 e alla mail teatro@piccoleluci.net.