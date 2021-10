Da Vienna a Castelnuovo Rangone, inaugura la mostra "Wittgenstein 2021"

A Castelnuovo Rangone arriva WITTGENSTEIN 2021. Sabato 23 ottobre ci sarà il vernissage dell’esposizione allestita al Torrione medievale, nata dalla collaborazione tra l'artista Denise Parizec, curatrice e gallerista della 12-14 Gallery di Vienna, l’artista Laura Rambelli, co-curatrice della mostra, e il Comune di Castelnuovo Rangone, che ha permesso di presentare una più piccola, ma pur sempre preziosa versione della più vasta mostra itinerante.

Gli artisti esposti provengono da diversi paesi come Italia (Laura Rambelli e Stefano Bernardi), Bulgaria (Mandarina Brausewetter, Valentina Lapcheva, Svetlana Mirceva), Russia (Vera Klimentyeva), Romania (NOIMA), Ungheria (Àgnes Hamvas), Germania (Michael Koch) e Austria (Maria Grün, Eva Maria Schartmüller, Hubert Hasler, Robert Reszner, Franz Wassermann), così come dal Messico (Oscar Cueto) e dal Giappone (Yukika Kudo).

L’internazionalità del contesto artistico è il risultato di una cooperazione globale e di un pensiero comune sull’arte contemporanea. Il tema dell’esibizione WITTGENSTEIN, a cura di Denise Parizek e Laura Rambelli, è trattato dagli artisti in un’ottica filosofica, tecnica, religiosa, architettonica e privata. La maggior parte delle opere è stata realizzata proprio in occasione di questo progetto espositivo. La mostra WITTGENSTEIN 1918 - 2018, tenutasi nella Haus Wittgenstein di Vienna, è stata il punto di partenza, altre esibizioni temporanee sono state tenute rispettivamente nel 2019 presso il centro culturale di Veliko Tarnovo, in Bulgaria, e nel 2020 presso Art Quarter di Budapest, poco prima del primo lockdown, cui è seguita, a causa della pandemia, una versione digitale della mostra nell'estate 2020, ospitata alla Podroom Gallery di Belgrado.

La complessità e diversità del programma hanno come obiettivo erigere un monumento al genio del filosofo Ludwing Wittgenstein, uno dei più grandi pensatori del XX secolo, e, attraverso la visione delle opere proposte, influenzare lo spettatore con il pensiero di Wittgenstein stesso. Le tipologie di opere comprendono disegno e pittura, stampa transfer, installazioni, fino ad abbracciare anche film, installazioni e performance, in una selezione di opere d’arte che rende giustizia alla diversità della personalità di Wittgenstein.

In occasione del vernissage l'esposizione sarà visitabile a partire dalle 15, a seguire dalle 17 Laura Rambelli si esibirà in una performance dal vivo dal titolo Retreat, che la stessa artista descrive così: “È il racconto del silenzio, di quei momenti magici di vuoto fra un periodo e l'altro e del processo ciclico che la natura incessantemente esige dall'essere umano. Molte volte capita che sia proprio il silenzio ad essere il più grande dei rumori, così invadente da essere fastidioso. In questi momenti succede che vorrei creare rapidamente ma tutto è nel caos e l'unica cosa da fare è stare fermi. Infatti lavorando assieme e non contro questo rumore, improvvisamente ci si accorge della meraviglia del mondo, 'di cui il linguaggio non può parlare', come dichiara Wittgenstein”.

La mostra sarà allestita al Torrione medievale di Castelnuovo Rangone nei fine settimana dal 23 ottobre fino a il 7 novembre, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; l'accesso è gratuito e consentito solo con Green Pass e sarà necessario indossare la mascherina.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...