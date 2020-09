Wiva wrestling, sabato a Portile "Il Giorno del Giudizio"

Nuovo evento offerto dalla Wiva, anche un titolo Internazionale in Palio Sabato ore 21.00 presso I GDT Trade Center a Portile, torna il Grande Wrestling Italiano, con un evento decisamente diverso dal solito: Il giorno Del Giudizio. Due Team si scontreranno, in “Palio” non titoli, onorificenze o Coppe, ma Addirittura la Proprietà della Federazione Stessa.

Ad illustrarci il tutto la presidentessa Jessica Magno: “Andres Diamond, famossimo DEEJAY della Tv italiana, nonche nostro ex Wrestler ha deciso di rivendicare dei diritti sulla Federazione, e da buoni Proprietari, e dopo vari scontri verbali è stato deciso di giocare in ALL IN , due team 5 match e chi fa piu vittorie, avrà la proprietà della Federazione”.

Le fa eco Il D.t. del GTD TRADE CENTER Cris Guadagno: “Sabato ci giocheremo il tutto per tutto ma ricordiamo che, per poter assistere, ce Obbligo di Prenotazione, mascherina e eseguiremo tutto secondo le normative, per dare al pubblico, una serata rilassante ma sempre in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le normative”.

Ma le soprese non sono finite qui, anche perché un titolo sarà in palio. Lo fa presente L’Hall Of Famer della Wiva, Referente per l’Associazione di Wrestling della Repubblica di San Marino e Campione di Avanti un Altro, Jhonny Puttini: “Abbiamo annunciato la Nascita del Titolo di Campione Nazionale del Titano AWS ma data la situazione della Repubblica, ho chiesto alla WIva di poter mettere in palio il titolo nel Pre show dell’evento, dove vedrete affrontare i migliori atleti biancocelesti e un grandissimo Atleta Europeo. Non resta che, goderci questa serata, nell’insegna di una grande Wiva” conclude il presidente