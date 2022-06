Alla polisportiva di Nonantola una serata di wrestling ad "Alta tensione"

La Wiva arriva a Nonantola con grandi match e …Alta Tensione. “Una grande serata di wrestling, questo sabato, in quel della polisportiva di Nonantola dove tutti i titoli maschili saranno in palio ma non solo… sarà una serata di Alta Tensione” debutta cosi la presidentessa della Wiva Jessica Magno. “Sono ancora in convalescenza dopo l’aggressione di alcuni show fa, ma io sono una donna determinata. Questo sabato abbiamo deciso di portare uno show ad Alta tensione a Nonantola, uno show molto particolare e unico del suo genere”. “Questo spettacolo non solo vedrà impegnato il Campione d’Italia Shock, il campione delle Regioni Ape Atomica ( che è all’ultimo match della 3 Lucky strike, ovvero quella regola per la quale, nel caso di 3 vittorie consecutive, il detentore può, rinunciando alla cintura delle Regioni, avere un match per il Titolo Massimo quando vuole) e i Campioni di Coppia “I Leggendari Wild Boys” vedrà anche la seconda semifinale della Coppa Italia Just Mary.

Questo spettacolo farà parte della Serie Tv “Wiva Il Wrestling “in onda tutte le domeniche su Supersix (Tv storica a Livello Nazionale e la prima tv a trasmettere Wrestling) su Fite Tv (importante tv del nord America) e anche sulla tv sudmericana Rudo FM, per farsi conoscere e farsi dare una spinta pubblicitaria e capillare a livello Globale” Conclude la presidentessa: “Sarà una notte storica e piena di sorprese, vi aspettiamo sabato 11 giugno alle 2030 alla Polisportiva di Nonantola … per una serata ad Alta Tensione”