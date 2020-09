Compagnia delle Mo.Re., workshop sul musical "The Rocky Horror Picture Show"

La Compagnia delle Mo.Re. propone, nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, dalle 20.00 alle 23.00, un workshop per performer (attori, cantanti, ballerini) diretto da Roberto Colombo. Il lavoro sarà basato sul musical: "The Rocky Horror Picture Show". Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione a: compagniadellemore@gmail.com - tel. 370 362 7232.

Non resta che dirvi: "portate i tacchi".

Roberto Colombo è un professionista del teatro musicale, ha lavorato con le più grandi compagnie di musical in Italia e all'estero. La sua ultima produzione è "La Fabbrica di Cioccolato" presso la fabrica del vapore di Milano con Christian Ginepro.

Il suo curriculum è zeppo di grandi spettacoli come: Frankenstein Junior con Giampiero Ingrassia, Grease, Cats della Compagnia della Rancia.