Giovedì 4 maggio si terrà presso Tara Centro Yoga a Modena un workshop di yoga esoterico ad ingresso gratuito.

In questa serata, approfondiremo in modo pratico il principio della risonanza, come ognuno di noi può trasformarsi e di conseguenza trasformare la realtà che lo circonda. Vedremo in dettaglio, in modo pratico, dinamico e divertente il mondo dei chakra, esplorandoli uno dopo l'altro. La conferenza è gratuita ed aperta a tutti, neofiti e praticanti.

Necessaria la prenotazione. Contatti: +39-3314591312, info@taracentroyoga.it; direttamente tramite il Messenger di Facebook o in DM su Instagram, Puoi unirti alla nostra community (Gruppo Telegram), per rimanere aggiornato sui corsi e sui nostri eventi, o se sei solo curioso/a: https://t.me/+q_PYFObBnU42MDhk.