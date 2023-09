Da X Factor a Formigine: gli Omini sul palco di Piazza Calcagnini

Nuovo fine settimana di musica a Formigine. Sabato 16 settembre a partire dalle 21, piazza Calcagnini ballerà a ritmo degli Omini. Divenuta nota al grande pubblico in occasione dell’ultima edizione di X Factor, questa band composta da tre neo-maggiorenni ha riportato in voga sonorità che spaziano dalla controcultura anni ‘60 al rock britannico e arriva a Formigine dopo un’estate passata calcando palchi d’eccezione, come l’apertura del concerto degli Arctic Monkeys allo stadio San Siro di Milano. A scaldare il pubblico prima dell’ingresso degli Omini saranno due band emergenti del territorio: i Malvax, quartetto pavullese, e i May Gray, trio nativo di Modena. L’evento è organizzato da Bernardi Group.

L’accesso all’area dello spettacolo è gratuito ma limitato alla capienza massima di 3mila persone. Gli ingressi saranno monitorati tramite contapersone e presidiati dai Volontari della Sicurezza di Formigine. Come da ordinanza, è fatto divieto accedere con recipienti e contenitori di vetro (o simile materiale vetroso soggetto a frammentazione) o lattine di qualsiasi genere; è inoltre vietato introdurre nell'area caschi, biciclette, monopattini, altri velocipedi e/o qualsiasi tipologia di veicolo atipico.

In concomitanza con il concerto, anche Villa Benvenuti ospiterà una serata di musica techno ed elettronica che celebra l’unione tra Made Event e Bubble Gold, realtà pioniere nel settore del dance club modenese che porteranno a Formigine diversi dj: Memoryman aka Uovo e Fabrizio Maurizi (Pastaboys), I.G.N.A., Wizz, Rush Arp e Mar.Vos. Ingresso gratuito a partire dalle 18.

Chiuderà il weekend, domenica 17 settembre alle 21 in piazza Calcagnini, lo spettacolo di ballo Only Swing Dance.

Afferma Corrado Bizzini, assessore al Coordinamento eventi: “Continua la fitta programmazione del Settembre formiginese. Aggiungiamo una proposta per il pubblico più giovane, che siamo certi apprezzerà”.

????? sono Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Nascono nel 2015 come The Minis, facendosi conoscere con questo nome fino al 2021.

Suonano per la prima volta nel 2016 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, cominciando un’attività live che li porterà sui palchi dei più grandi festival italiani, come Home Festival, Apolide, Siren Festival, Stupinigi Sonik Park e ad aprire artisti del calibro dei Subsonica, Caparezza, Africa Unite, Baustelle, Statuto e Bluebeaters. Il 6 settembre 2019 esce per Sony Music il loro primo album, dieci pezzi intitolati con quello che è al contempo il grido di battaglia e la prima cifra stilistica del gruppo: “Senza Paura”. Nel 2020 il gruppo si ritrova in una fase di transizione: Julian, Zak e Mattia si chiudono in sala prove per scrivere nuove canzoni con un sound differente e rinnovato rispetto al primo disco, con sonorità che spaziano dalla controcultura anni ‘60 fino all’indie rock contemporaneo. I tre decidono di cambiare nome in Omini, estrapolando il nome dall’omonimo pezzo che ad ottobre 2021 è stato pubblicato per Epic Records (Sony). Dopo alcune date in giro per l’Italia e l’opening alla data milanese dei Little Pieces of Marmelade, nel settembre 2022 il trio infuoca il palco delle audizioni di XFactor22, convincendo istantaneamente i quattro giudici, che li hanno portati fino ai live, sotto la guida del giudice Fedez. Il loro percorso all’interno del programma è stato acclamato da pubblico e critica.