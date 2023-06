"XeroFatArt": la mostra del pittore botanico Calesini inaugura a Montese

Inaugurazione della mostra XeroFatArt del pittore botanico riminese Marino Calesini in programma l’1 luglio a Montese, presso la Sala Mostre Ex-Ghiacciaia del Forum Artis Museum in Via Cuoghi 10, alle ore 17,00. Come recita il titolo, la mostra è dedicata alle Xerofite o piante succulente di cui Calesini è cultore e collezionista. La mostra si inserisce nell'ambito delle mostre d'arte promosse dal Comune di Montese e dal Forum Artis Museum per l'estate montesina, è curata dalla critica d'arte Lia Briganti e sarà presentata dal Direttore del Forum Artis Museum Fabio Tedeschi e dalla stessa Lia Briganti.

"XeroFatArt" proseguirà fino al 21 Luglio e sarà visibile con i seguenti orari: lunedì-sabato 16,00-18,00. L' ingresso è libero. Nella mostra XeroFatArt, sono esposte alcune delle opere più interessanti di Marino Calesini, che ha messo a punto una sua interpretazione della pittura botanica, in cui unisce la sua passione per le Xerofite con il suo sguardo di fotografo e la sua esperienza di pittore botanico. Marino Calesini, nato a Saludecio, vive e lavora a Rimini. Per diversi anni ha lavorato in ambito fotografico ed ha curato mostre fotografiche di tema botanico.

Ha fatto parte dell'Associazione dei Pittori Naturalisti di Roma e nel '98 ha intrapreso un percorso formativo specifico sulla pittura botanica. Successivamente, ha creato un suo stile che unisce la perizia acquisita nella pittura botanica alla passione per le piante xerofite, dando origine alla sua XeroFatArt. I suioi dipinti su tavola, sono rappresentazioni macroscopiche di dettagli botanici che riflettono la predilezione dell' artista per la terra e per le piante che vivendo in ambienti aridi, mettono in atto strategie di sopravvivenza e di adattamento, generando fioriture meravigliose.Il catalogo di Marino Calesini "XeroFatArt " è visibile sulla sua pagina facebook Marino Calesini.