"Yarn bombing day", una domenica molto colorata a Prignano

Prignano, domenica 11 luglio, si colora con gli addobbi in stile "Yarn bombing", una particolare espressione artistica, nata negli Stati uniti, che prevede la realizzazione di composizioni in tessuto, utilizzando stoffe o fatte all'uncinetto, con le quali vengono addobbati oggetti, statue o alberi; un modo per vivacizzare gli spazi pubblici all'aperto e valorizzare la creatività dei cittadini.

La giornata prende il via alle ore 16 dalla sede della proloco, in via Allegretti 166, con la vista alle composizioni, create dall'inverno scorso durante il lockdown da una ventina di cittadini, allestite dal pomeriggio di sabato nel centro di Prignano e lungo il sentiero che porta alla "panchina gigante" sul monte Pedrazzo; saranno esposti i lavori più curiosi, tutti rigorosamente fatti a mano con filati donati dal maglificio Mucci di Monchio di Palagano e da privati; l’esposizione si potrà visitare fino a domenica 21 luglio.

Dalle ore 17, inoltre, sempre dalla sede della pro loco, parte una camminata guidata dedicata alle famiglie, per raggiungere proprio la sommità del monte Pedrazzo e visitare la "panchina gigante", diventata in un anno un'attrazione per gli escursionisti, dalla quale è possibile ammirare uno scenario unico dal monte Cimone al monte Cusna. La panchina è sullo stile delle "Big bench", ideate dal designer statunitense Chris Bangle ed è presente in diverse località turistiche anche italiane.

Dalle 18,30, infine, è in programma un intrattenimento musicale con Marco Dieci e i suoi amici musicisti .