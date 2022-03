"Yerma" di Federico Garcia Lorca al Teatro Cittadella

Sabato 9 aprile alle ore 21 e in replica domenica 10 alle ore 18 al teatro Cittadella di Modena, la Compagnia Andrea Ferrari debutta, in prima nazionale, con il dramma Yerma, di Federico Garcia Lorca, da una traduzione di Vittorio Bodini, elaborata e diretta da Andrea Ferrari. Per l'attore e regista modenese si tratta della seconda esperienza con un'opera lorchiana: la prima è stata con La casa di Bernarda Alba, e Yerma rientra nella trilogia dell'autore spagnolo, scomparso nel 1936.

Il testo che completa la trilogia è Nozze di sangue che sarà di prossima produzione. Tutte analizzano la condizione della donna nella Spagna rurale del primo ventennio del secolo scorso. L'ambientazione del dramma è l'Andalusia, regione che ha dato i natali a Garcia Lorca. Yerma è una giovane donna, sposata da due anni, le cui nozze furono concordate dal padre della sposa. Yerma, in spagnolo, significa deserto con l'accezione metaforica alla sterilità. La coppia, infatti, non può avere figli ed è proprio su questa unità d'azione che poggia tutto lo svolgersi dei fatti e che vedrà il suo epilogo nel dramma. Un'opera del secolo scorso che conserva l'attualità e la modernità del nichilismo dell'uomo moderno.

Interpreti sono Elena Barzaghi, Mario Saverio de Candia, Loredana Fornelli, Cristina Azzolini e Daniel Dalmazio.

Il biglietto d'ingresso è di € 10,00 (posto unico). Altri appuntamenti teatrali sono con la commedia brillante Il Penitenziere scritta, diretta e interpretata dallo stesso Andrea Ferrari, in scena il 17-18 e 19 giugno; L'Uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello e Scenari di Autori vari, il 25 giugno tutti al teatro Cittadella di Modena. Per info e prenotazioni: tel. 338.2434005 oppure inviare una e-mail a: compagnia.andreaferrari@gmail.com