Giornata dello yoga: torna in piazza Roma il meeting per gli appassionati

Martedì 21 giugno si celebra la Giornata internazionale dello yoga e, come accade ormai da sette anni, torna in piazza Roma il meeting per gli appassionati, con due lezioni: una al mattino dalle 6.30 alle 7.30 e una nel tardo pomeriggio, dalle 19.30 alle 21. L’appuntamento è promosso dal centro studi yoga Narayana di Modena, col patrocinio del Comune.

L’iniziativa è aperta ai praticanti di ogni stile e livello, ma anche a coloro che sono interessati ad avvicinarsi alla disciplina. Per partecipare alle lezioni, che si terranno anche in caso di maltempo, non è necessaria la prenotazione. È sufficiente presentarsi col vostro tappetino e, una volta arrivati in piazza Roma, passare a ritirare la maglietta ufficiale dell’evento.

La Giornata internazionale dello yoga è stata istituita dall’Onu nel 2014 su richiesta del governo indiano per celebrare la disciplina millenaria e cade sempre in occasione del solstizio d’estate.