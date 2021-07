Yoga e benessere a Castelfranco, due appuntamenti a Villa Sorra

Indirizzo non disponibile

Proseguono i fine settimana all’insegna del riscaldamento muscolare, dello yoga e del benessere a Villa Sorra di Castelfranco Emilia. Anche sabato 17 e domenica 18 luglio si rinnova infatti questo appuntamento per dare il benvenuto alla giornata e per proseguire in armonia. A seguire il programma completo

dalle ore 8.30 alle 10: Kundalini Yoga proposto da Centro Culturale ALMO e dalle 08.30 alle 09.30 riscaldamento muscolare, attivazione del processo cardiovascolare ed esercizi di Jujitsu proposti dall’Associazione Italiana Jujitsu Go Ju Asd. Domenica 18 luglio, dalle 08.00 alle 09.00 riscaldamento muscolare, attivazione del processo cardiovascolare ed esercizi di Jujitsu e dalle 08.30 alle 09.30 ginnastica benessere con risveglio proposto dalla Polisportiva Gaggio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito ed aperti a tutti.