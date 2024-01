Yoga, la ricerca del samādhi in Patañjali al

Venerdì 26 gennaio, alle ore 17.30, si terrà il quinto appuntamento del ciclo “Rinunciare al mondo. Forme di ascesi e di perfezionamento spirituale nelle tradizioni religiose”, ciclo realizzato con il contributo di BPER Banca. L’incontro, dal titolo "Yoga. La ricerca del sam?dhi in Patañjali", sarà tenuto da Federico Squarcini, professore di Storia delle religioni presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il modello di yoga più noto, a partire dal IV-Vl secolo d.C., è senz’altro quello descritto nel discorso sulla “disciplina in otto membra”, secondo la formula esposta e codificata da Patanjali (II-III, o IV-VI sec. d.C.). La conferenza illustrerà come le otto membra dello yoga delineate negli Yogasutra, inizialmente presentate come una prassi atta a fermare la corrente tumultuosa del pensiero, sono concepite per condurre a un graduale affrancamento dalle ragioni del dolore, e auspicano il raggiungimento dell’isolamento e della piena concentrazione.