Young Music Festival, torna a Concordia l'evento che unisce musica, street food e gioventù

Sabato 19 settembre Concordia sarà teatro di una grande esperienza musicale e culinaria. Torna, dopo il successo della precedente edizione, Young music festival & C’era e C’è Street Food Fest, l'evento che unisce il festival dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli al festival del cibo da strada gestito da Proloco Concordia. Musica, cibo e giovani sono gli ingredienti di una manifestazione unica nel suo genere che si sviluppa in tutto il centro storico di Concordia dalle 18.00 alle 23.00, in sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid.

Quattro angoli musicali saranno ricavati in Piazza della Repubblica, Parco I° Maggio, Piazza Roma e Largo-giardino Giuseppe Tanferri in cui si esibiranno bande scolastiche, rock band, Filarmonica Giustino Diazzi, orchestre, e molti altri generi musicali. Gli spettacoli musicali sono previsti dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00.

Via Mazzini, Viale Dante e Largo Tanferri ospiteranno lo street food promosso da Proloco e animato da ristoratori e associazioni del territorio. 28 i punti ristoro che presenteranno le loro specialità culinarie tra borlenghi, tortellini, fritto misto, birre artigianali, assaggi di vino e tanto altro ancora. Le degustazioni potranno essere acquistate con gettoni del valore di 1 Euro l’uno. I gettoni saranno venduti durante la manifestazione alle casse Pro Loco dislocate lungo il percorso. La manifestazione prenderà il via in via Garibaldi alle ore 18.00 con la tradizionale gara delle sfogline che vedrà sfidarsi decine di rasdore e rasdori a suon di mattarello. Proloco propone anche l’intrattenimento per bambini con giocolieri e raccontastorie in Via garibaldi e l’angolo dei madonnari in Viale Dante.

L’evento è finanziato dal bando regionale per attività di animazione dei centri storici colpiti dal sisma ed è frutto della collaborazione fra Comune di Concordia, Fondazione scuola di musica e Proloco Concordia. “È la collaborazione fra soggetti diversi il valore aggiunto della manifestazione che si terrà sabato 19 settembre - afferma il sindaco Luca Prandini - perché solo dalla sinergia fra le tante realtà attive a Concordia sarà possibile uscire dalla ricostruzione con un centro storico capace di diventare teatro per eventi di prestigio. Dopo gli eventi estivi continuiamo a credere nel rilancio del centro storico con questo appuntamento che presenta un format unico in tutta la regione dedicando grande attenzione al rispetto delle norme perché l’evento si svolga in sicurezza. Chiediamo a tutti i partecipanti di aiutarci a rendere sicura la festa rispettando il distanziamento interpersonale e mettendo in pratica le norme di igiene e protezione individuale.”