Young Music Festival & Street Food Fest nel centro storico di Concordia

Sabato 18 settembre Concordia ospita la terza edizione dello Young Music Festival & Street Food Fest, l’evento che unisce il festival dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli al festival del cibo da strada promosso da Proloco Concordia.

Musica, cibo e giovani sono gli ingredienti di una manifestazione unica nel suo genere che si sviluppa in tutto il centro storico di Concordia dalle 18.00 alle 23.00. Per accedere all’evento è necessario il green pass e la sua validità sarà verificata all’ingresso dei punti spettacolo.

Quattro angoli musicali saranno ricavati in Piazza della Repubblica, Piazza Roma, Piazza Gina Borellini e Largo-giardino Tanferri. Qui si esibiranno bande scolastiche, rock band, Rulli Frulli, Filarmonica Giustino Diazzi, orchestre, e molti altri generi musicali. Gli spettacoli musicali sono previsti dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00.



Via Mazzini, Viale Dante, Largo-giardino Tanferri ospiteranno lo street food promosso da Proloco e animato da ristoratori e associazioni del territorio. 31 i punti ristoro che presenteranno le loro specialità culinarie, e le degustazioni potranno essere acquistate con gettoni del valore di 1 Euro l’uno alle casse Proloco dislocate lungo il percorso. In viale Dante Proloco ospita anche un punto spettacolo per bambini con giocolieri e raccontastorie.

La manifestazione sarà aperta alle ore 17.30 al parco delle rimembranze con l’inaugurazione dei giochi inclusivi donati al Comune di Concordia

dall’Unione Italiana Lotte alle Distrofie Muscolari e che vanno ad arricchire i giochi pubblici accessibili ai bambini con diverse abilità.

La manifestazione sarà anche l’occasione per promuovere le realtà imprenditoriali concordiesi. In piazza Borellini alle ore 21:00 sarà proiettato il cortometraggio “Concordia terra d’imprese” realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria con l’obiettivo di valorizzare il tessuto imprenditoriale concordiese.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente in piazza Roma un punto vaccinale dell’Ausl di Modena che offrirà la possibilità di ricevere il vaccino anti Covid senza necessità di prenotazione.