A Sassuolo è tempo di Youth Festival: sul palco anche Dargen D'Amico

Torna dal 26 al 30 giugno 2024 l'appuntamento con lo Youth Festival a Sassuolo, in zona piscine/polo scolastico. Il calendario musicale prevede l'alternarsi sul palco di nomi come Jonas Blue, i BNKR44 e Auroro Borealo, i Topic, Nicola Schenetti, Merk and Kremont e Dargen D'Amico con Disco Piano Bar.

Per il 2024 la Mission dell’organizzazione e dei suoi collaboratori è quella di traghettare il format oramai evoluto a dismisura ad una manifestazione che riproponga una vera e propria Live Hall immersa nel verde, in linea con i festival internazionali contemporanei di simili dimensioni. Lo Youth Festival è ormai diventato un appuntamento d’eccezione e motivo di vanto per la città di Sassuolo. La musica ne è la colonna portante e si sa quanto, per l’Emilia, essa sia un fattore culturale importante.

Nel 2024, il Youth Festival compie undici anni e ritorna alle origini con una filosofia “Open & free”. Questa edizione ospiterà un grande palco live immerso nel verde, accessibile da tutti senza necessità di biglietti. L’evento metterà al centro il concetto di “comunità” con la partecipazione attiva di associazioni nella zona dedicata al cibo, creando un luogo di connessione tra diverse realtà cittadine. La sostenibilità è una priorità, con l’obiettivo di raggiungere un impatto ambientale zero entro il 2025, includendo l’eliminazione della plastica e una partnership per l’approvvigionamento di acqua potabile e della fornitura elettrica. Nuove attrazioni ed esperienze affascinanti saranno offerte ai partecipanti da tutta Italia come la torre panoramica, la mongolfiera, la zona gonfiabili e tantissime altre attività.

Dal 2016 compaiono all’interno del festival Apecar, chioschetti e Food Truck in grado di proporre ogni tipo di specialita? gastronomiche on the road accompagnate da varie e gustose salse, da mangiare al momento. Tramite i food truck, ogni regione di Italia porta allo Youth le proprie tradizioni e proposte gastronomiche, creando un mix di odori e sapori unico. In più, saranno presenti 4 associazioni del territorio che, attraverso i propri volontari, allestiranno una vera e propria cucina a cielo aperto per garantire un menù tradizionale e a prezzi popolari. In questo modo, oltre a garantire un vasto menù, vine eofferta la possibilità alle varie associazioni di autofinanziarsi.