Sassuolo, al via lo Youth Festival. Tra le star anche Robin Schulz

Da mercoledì 28 giugno a domenica 2 luglio torna lo Youth Festival a Sassuolo, in zona piscine/polo scolastico.

L’edizione 2023 porta con sè numerose novità. Ci sarà come sempre un’intera area gratuita per tutta la città con 2 palchi, il Kerakoll Stage e il Red Bull Sugga, area food con 22 tra food truck e stand gastronomici, bar, area expo con mercatini, area tornei sportivi, installazioni e la torre panoramica.

In più sarà presente un 3° palco, il Next Stage, un’arena chiusa con ingresso a pagamento per permettere gli show di artisti nazionali ed internazionali che non prevedono nei loro tour europei e mondiali dei concerti gratuiti. Pensiamo per esempio a Robin Schulz, dj di fama mondiale che avrà come unica tappa Italiana del suo tour quella di Sassuolo.

L’intero programma è visionabile sul nostro sito web www.youthfestival.it ma tra i nomi di spicco, oltre a Robin Schulz, ci saranno Bresh, Anna, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Baby K, Villabanks, Olly, Paolo Meneguzzi, Samuel dei Subsonica e tanti altri.

Gli orari saranno dalle 18 all’1 nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica, e dalle 18 alle 2 il venerdì e il sabato. Sarà presente una nuova area parcheggio in prossimità della rotonda piscine, oltre all’intero parcheggio del polo scolastico e ai parcheggi individuati nelle aree di Via Indipendenza. Ricordiamo anche che il tratto di circonvallazione tra la rotonda delle piscine e la rotonda di Gazzotti sarà chiuso al traffico (eccetto residenti) dalle 18 per tutte le giornate del Festival per ragioni di sicurezza.