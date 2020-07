Riccardo Zaccarelli eletto nuovo vicepresidente di Unionmeccanica Emilia

Riccardo Zaccarelli, Ceo di Ermatech Srl, è il nuovo vicepresidente di Unionmeccanica Emilia, la Categoria di Confapi Emilia che rappresenta le imprese che operano nel settore metalmeccanico delle Province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Parma. La sua nomina, avvenuta martedì 28 luglio 2020, fa seguito alle dimissioni di Graziella Bellotti, vicepresidente dimissionaria di Unionmeccanica Emilia, in quanto determinata a dedicarsi pienamente al nuovo ruolo di vicepresidente di ConfapiD, il gruppo Donne Imprenditrici da poco ricostituitosi, la cui assemblea si è tenuta lo scorso 16 luglio.

Unionmeccanica è il comparto più rappresentativo all’interno della Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa che conta fra tutte le categorie, a livello nazionale, circa 35 mila imprese con 350 mila dipendenti.

Così ha commentato la nomina Riccardo Zaccarelli: «Sono felice e onorato di assumere la carica a vicepresidente di una categoria che da sempre ha segnato la storia dell’Associazione e del tessuto produttivo emiliano che continuerò a sostenere e valorizzare soprattutto in questo momento di crisi economica senza precedenti. Contribuirò ad essere portavoce delle problematiche e delle difficoltà che quotidianamente si trovano ad affrontare le nostre aziende e le Piccole e Medie Industrie del settore che spesso sono conseguenza diretta di adempimenti normativi e burocratici divenuti ormai difficilmente sopportabili dall’organizzazione di una piccola e media azienda. Vorrei inaugurare un nuovo percorso di cooperazione tra gli associati per fare in modo che l’Associazione sia una casa e non un ufficio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ringrazio la Consigliera Graziella Bellotti - ha commentato Roberto Migliorini, Presidente di Unionmeccanica Emilia - per il contributo fino ad oggi fornito alla nostra Associazione e alla categoria di Unionmeccanica. Una decisione che conferma il senso di responsabilità e professionalità di Graziella Bellotti che, come noto, ha deciso di mettere a disposizione del Gruppo Donne Imprenditrici di Confapi Emilia la propria esperienza, all’interno del quale è stata recentemente eletta vice Presidente. Confapi Emilia sta assumendo sempre di più un peso significativo nel panorama economico e produttivo emiliano – ha concluso Il Presidente Migliorini - Riccardo Zaccarelli è un imprenditore di esperienza e profondo conoscitore del mondo associativo e del territorio emiliano. Insieme a lui e a tutto il Consiglio Direttivo redigeremo al più presto un piano di sviluppo della categoria di Unionmeccanica per renderla sempre più forte e rappresentativa. Tra gli obiettivi principali ci sarà sicuramente quello di portare sui tavoli nazionali temi volti a migliorare e aumentare la flessibilità del lavoro».